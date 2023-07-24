7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها تغريم حسين الشحات 10 آلاف جنيه وإيقافه مباراتين، وتغريم المصرى 220 ألف جنيه، وخوض الزمالك أولى مبارياته فى السعودية استعدادا للبطولة العربية.
رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضى، فى مباراة الأهلي وبيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات.
يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون اليوم لمناقشة الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها بعد غد الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من عمر مسابقة الدوري والذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية.
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قررت رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، تغريم نادي المصري 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب، وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، إلى جانب تغريم المصري 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا فى نهائي كأس الرابطة.
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