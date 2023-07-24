شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها تغريم حسين الشحات 10 آلاف جنيه وإيقافه مباراتين، وتغريم المصرى 220 ألف جنيه، وخوض الزمالك أولى مبارياته فى السعودية استعدادا للبطولة العربية.

رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضى، فى مباراة الأهلي وبيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات. كشف مصدر بنادى الاتحاد السكندرى تفاصيل فشل المفاوضات مع المغربى حمزة الركراكى مدافع نهضة بركان المغربى، والذى وقع على عقود انتقاله إلى فريق الوداد، بعدما كان مسئولو سيد البلد قد أنهوا كافة إجراءات وصول اللاعب إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى والتوقيع الرسمى.

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون اليوم لمناقشة الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها بعد غد الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من عمر مسابقة الدوري والذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية.

اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر من 4 فرق

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على إقامة السوبر المصري الجديد من أربعة فرق. ويحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجان المسابقات، خلال الساعات المقبلة، موعد بطولة كأس السوبر الجديد فى الموسم الجاري 2023 وإقامته بالإمارات.