شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يترقب موقف إدارة المصري قبل العودة لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عبده يحيى مهاجم غزل المحلة المعار إلى النادي المصري موقف مسئولى النادى البورسعيدي من تفعيل بند شرائه بنهاية الموسم الجاري، لتحديد وجهته المقبلة، عقب مواجهة الأهلي الأخيرة بالدوري.

وكان عبده يحيى قد انضم إلى النادي المصري في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل دفع مبلغ إضافي، وأكد مسئولو المصري فى وقت سابق نيتهم فى تفعيل بند شراء عبده يحيى قبل نهاية الموسم.

وأجل مسئولو النادي المصري مناقشة مصير ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل أو الرحيل، وذلك بعد الهزيمة في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف.

وكان بعض أعضاء مجلس إدارة المصري قد أيدوا استمرار عبد الرازق في قيادة المصري في الموسم الجديد بعدما نجح في قيادة الفريق إلى إنهاء الموسم المركز الخامس، قبل أن يخسر المصري بطولة كأس الرابطة، وأجل مجلس المصري مناقشة الأمر حتى الإنتهاء من مواجهة الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مؤجلات مسابقة الدوري العام.

في ذات السياق، وعد مجلس إدارة النادي المصري، لاعبي الفريق، بصرف المستحقات المتأخرة عن المواسم السابق قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك لتحفيزهم قبل لقاء الأهلي المرتقب في الدوري، ويتبقى للاعبي المصري مستحقات شهرين فقط من الموسم الجاري.