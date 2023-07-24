شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيبى يقرر مقاضاة حسين الشحات بعد واقعة مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر المغربى محمد الشيبى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مقاضاة حسين الشحات لاعب الأهلى، بعد واقعة استاد الدفاع الجوى فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد.
وكشف مسئولو نادى بيراميدز أن اللاعب قرر أن يسلك مسلكا قانونيا آخر للحصول على حقوقه كاملة، وأن نادى بيراميدز يدعمه بكل قوة فى أى خطوة يتخذها فى هذا الشأن.
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع إدارة المسابقات، إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، في مباراة الأهلي وبيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات.
وكان حسين الشحات قد دخل مشادة مع محمد الشيبي مدافع بيراميدز في المباراة التى جمعت الفريقين أمس فى الدورى وانتهت بفوز السماوى على المارد الأحمر بثلاثية، لينهى بيراميدز سلسلة اللاهزيمة للنادي الأهلي محليا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك بعد 39 مباراة محلية خاضها الأحمر تحت قيادته.
من جهته أكد مصدر مسئول بلجنة المسابقات، أنه لا يحق للأهلي أو بيراميدز التقدم بشكوى للجنة الانضباط، بعد صدور قرار من رابطة الأندية، بناءً على تقرير مراقب المباراة، ويحق لبيراميدز أو الأهلي التقدم بتظلم للجنة التظلمات على العقوبات التى أصدرتها رابطة الأندية.
وأضاف المصدر، أن من حق لجنة التظلمات اتخاذ ما تراه من عقوبات، ورفض أو تقليص أو زيادة العقوبة التى أصدرتها رابطة الأندية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز