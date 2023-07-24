شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيبى يقرر مقاضاة حسين الشحات بعد واقعة مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المغربى محمد الشيبى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مقاضاة حسين الشحات لاعب الأهلى، بعد واقعة استاد الدفاع الجوى فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد.

وكشف مسئولو نادى بيراميدز أن اللاعب قرر أن يسلك مسلكا قانونيا آخر للحصول على حقوقه كاملة، وأن نادى بيراميدز يدعمه بكل قوة فى أى خطوة يتخذها فى هذا الشأن.