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إيقاف حسين الشحات فى الدوري.. ومن حقه المشاركة بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن مباراتي فريقه في الدوري أمام المصري، ضمن مؤجلات الجولة 30 للدوري، وأول مباراة فى الموسم الجديد، خاصة أن العقوبة التى صدرت بحقه من قبل رابطة الأندية تقضي بإيقافه مباراتين في الدوري فقط.

 

وأكد مصدر مسئول بإدارة المسابقات أنه تأكد مشاركة حسين الشحات لاعب الأهلي فى مواجهة فريقه أمام الداخلية فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، المقرر لها 30 يوليو الجارى.

 

ويواجه الفائز من مواجهة الأهلي والداخلية، المصرى يوم 3 أغسطس المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

 

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضى، فى مباراة الأهلي وبيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات.

 

وكان حسين الشحات قد دخل فى مشادة مع محمد الشيبي مدافع بيراميدز فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس فى الدورى وانتهت بفوز السماوى على المارد الأحمر بثلاثية، لينهى بيراميدز سلسلة اللاهزيمة للنادي الأهلي محليا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك بعد 39 مباراة محلية خاضها الأحمر تحت قيادته، وذلك منذ توليه المسؤولية فى بداية الموسم الجاري، حيث لم يتلق كولر أى هزيمة محلية سابقة قبل مواجهة بيراميدز.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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