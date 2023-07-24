شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حسين الشحات فى الدوري.. ومن حقه المشاركة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن مباراتي فريقه في الدوري أمام المصري، ضمن مؤجلات الجولة 30 للدوري، وأول مباراة فى الموسم الجديد، خاصة أن العقوبة التى صدرت بحقه من قبل رابطة الأندية تقضي بإيقافه مباراتين في الدوري فقط.

وأكد مصدر مسئول بإدارة المسابقات أنه تأكد مشاركة حسين الشحات لاعب الأهلي فى مواجهة فريقه أمام الداخلية فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، المقرر لها 30 يوليو الجارى.

ويواجه الفائز من مواجهة الأهلي والداخلية، المصرى يوم 3 أغسطس المقبل في ربع نهائي كأس مصر.