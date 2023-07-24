شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة عبد الرحيم دغموم بالصليبي ويغيب عن مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت الفحوصات الطبية إصابة الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب النادي المصري، بقطع فى الرباط الصليبي للركبة اليسرى، واللاعب يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مؤجلات مسابقة الدوري العام.

وأعلن ميمى عبد الرازق، مدرب النادي المصري، إصابة عبد الرحيم دغموم خلال مواجهة سيراميكا الماضية في نهائي كأس الرابطة وقال عبد الرازق، "التشخيص المبدئى لإصابة دغموم يشير إلى الرباط الصليبى".

من ناحية أخرى، أجل مسؤولو النادي المصري مناقشة مصير ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل أو الرحيل، وذلك بعد الهزيمة في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف.

كان بعض أعضاء مجلس إدارة المصري قد أيدوا استمرار عبد الرازق في قيادة المصري في الموسم الجديد بعدما نجح في قيادة الفريق إلى إنهاء الموسم المركز الخامس، قبل أن يخسر المصري بطولة كأس الرابطة، وأجل مجلس المصري مناقشة الأمر حتى الإنتهاء من مواجهة الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل.

في ذات السياق، وعد مجلس إدارة النادي المصري، لاعبي الفريق، بصرف المستحقات المتأخرة عن المواسم السابق قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك لتحفيزهم قبل لقاء الأهلي المرتقب في الدوري، ويتبقى للاعبي المصري مستحقات شهرين فقط من الموسم الجاري.