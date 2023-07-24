شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة وحسن يتأهلان لدور الـ64 الرئيسي لسلاح الشيش فى بطولة العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الرحمن طلبة ومحمد حسن، لاعبا منتخب مصر لسلاح الشيش، لدور الـ64 الرئيسي ببطولة العالم للمبارزة فى الثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتمكن عبدالرحمن من تحقيق 5 انتصارات في دور المجموعات من أصل 6 مواجهات حيث فاز على كل من بطل الهند وتشيلي وصربيا والأردن وقطر فيما خسر مباراة وحيدة أمام بطل الصين.

وبذلك أصبح عبدالرحمن طلبة من ضمن أفضل 16 لاعبًا في دور المجموعات والذين يتم تأهيلهم مباشرة لدور الـ64 الرئيسي دون خوض مباريات الأدوار الاقصائية التمهيدية بداية من دور الـ128.

وعلى نفس الصعيد تمكن محمد حسن من الوصول لدور الـ64 الرئيسي وذلك عقب تفوقه في دور الـ64 التمهيدي على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-10 بعد تأهله من دور المجموعات.

وكان قد تأهل حسن لدور الـ64 التمهيدي بعدما حقق خمس انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات حيث فاز على كل من بطل العراق وفنزويلا وكولومبيا والنمسا وكوت ديفوار بينما خسر مباراة وحيدة من بطل كندا.

يذكر أن الثنائي علاء أبو القاسم ومحمد حمزة قد تأهلا مباشرةً للدور الرئيسي بفضل تصنيفهما العالمي حيث يحتل حمزة المركز السابع في التصنيف برصيد 146 نقطة بينما يحتل أبو القاسم المركز التاسع برصيد 138 نقطة.

وبذلك يشارك لاعبو منتخب مصر لسلاح الشيش بالعدد الكامل بمنافسات دور الـ64 الرئيسي والذي سينطلق الخميس المقبل.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.