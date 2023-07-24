شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحقق أول فوز على الأهلي بعد 4 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، في حصد أول انتصار على النادي الأهلي، وحل عقدة القلعة الحمراء، وذلك بعدما عانده التوفيق في 3 مواجهات سابقة، ليحقق الفوز في المواجهة الرابعة.

وسبق والتقى باتشيكو مع النادي الأهلي في 3 مواجهات سابقة، كانت الأولى في نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال قيادته لنادي الزمالك عام 2020، وخسر اللقاء بهدفين مقابل هدف، ثم خسر مجدداً أمام الأهلي في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف خلال قيادته لبيراميدز، قبل أن يخسر بطولة السوبر المصري أمام الأهلي أيضًا بهدف نظيف

وأنهى فريق بيراميدز، سلسلة اللاهزيمة محلية للنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك بعد 39 مباراة محلية خاضها الأحمر تحت قيادته، وذلك منذ توليه المسؤولية في بداية الموسم الجاري، حيث لم يتلقى كولر أي هزيمة محلية سابقة قبل مواجهة بيراميدز.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتوقفت سلسلة اللا هزيمة مع مارسيل كولر، وتوقف رصيد الأهلي عند 82 نقطة، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 73 نقطة في وصافة الدوري.