شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تفعيل بند استعادة محمد شكري من سيراميكا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تفعيل بند استرداد محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، والذي يمنح مسئولي القلعة الحمراء الحق في استعادة اللاعب نظير دفع مبلغ 7 ملايين جنيه بعد انتهاء الموسم الأول من بيعه إلى سيراميكا.

وانضم محمد شكري إلى سيراميكا من الأهلي إلى سيراميكا مطلع الموسم الحالي ضمن صفقة انضمام مصطفى سعد إلى الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام، وتم وضع بند في عقده يمنح الأهلي من شرائه نظير دفع 7 ملايين جنيه بعد الموسم الأول من بيعه.

وتألق محمد شكري مع سيراميكا في الموسم الحالي، وقدم عروضا طيبة آخرها بعدما ساهم في تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتأتي رغبة الأهلي في استعاد محمد شكري لتدعيم الجبهة اليسرى وتوفير بديل للتونسي علي معلول، في ظل عدم امتلاك الثنائي محمد أشرف وكريم الدبيس الخبرات التي تؤهلهم لقيادة الجبهة اليسرى بالأهلي.