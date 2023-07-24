بعد «واقعة الصفع».. الشيبي يقرر مقاضاة حسين الشحات.. وبيراميدز يدعمه

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، قرر مقاضاة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد واقعة "الصفع" عقب مباراة الفريقين التي أقيمت مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري المصري.

ونقلت الصحيفة عن مسئولو نادى بيراميدز قولهم إن "الشيبي" قرر أن يسلك مسلكا قانونيا آخر للحصول على حقوقه كاملة، وأن نادى بيراميدز يدعمه بكل قوة فى أى خطوة يتخذها فى هذا الشأن.

وفي وقت سابق، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع إدارة المسابقات، إيقاف حسين الشحات، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

وكان الشحات قد اعتدى بالضرب والسب على لاعب بيراميدز، عقب نهاية مباراة الفريقين، بعد استفزازات من اللاعب المغربي للاعب الأهلي.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد.