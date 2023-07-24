بند يعرقل رحيل فيتوريا عن منتخب مصر إلى أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تواصل أهلي جدة مع المدرب البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وذلك لتدريب الفريق السعودي خلال الموسم المقبل.

وحصلت إدارة أهلي جدة على موافقة مبدئية من فيتوريا لتدريب الراقي خلال الموسم المقبل، بعد عودة الفريق من دوري الدرجة الأولى، للمشاركة في دوري "روشن" خلال الموسم الجديد.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع الثنائي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق، وإدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.

ونجح مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في وضع بند في عقد المدرب البرتغالي، والذي ينص على عدم رحيله عن تدريب الفراعنة قبل بطولة أمم إفريقيا المقبلة إلا بموافقة الطرفين.

كما أن العقد بين الجبلاية وفيتوريا لا يوجد به شرطًا جزائيًا، حيث رفض المسؤولين المصريين وضع هذا البند خوفًا من استغلال أحد الأندية أو المنتخبات بإقناع المدرب البرتغالي بدفع الشرط الجزائي ورحيله عن الفراعنة.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قد أكدت بإن إدارة أهلي جدة توصلت لاتفاق مع فيتوريا، من أجل تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن صاحب الـ 53 عامًا، طالب إدارة أهلي جدة بضرورة تسوية الأمر المالي مع الجانب المصري، من أجل ترك الفراعنة والانتقال لتولي تدريب قلعة الكؤوس.

وشددت على أن الراتب المعروض على فيتوريا يُقدر بـ 8 مليون يورو في الموسم الواحد، مما جعل المدرب يطالبهم بضرورة تسهيل الأمور مع اتحاد الكرة المصري.

الجدير بالذكر أن روي فيتوريا درب أحد أندية الدوري السعودي من قبل، حيث أشرف على تدريب النصر في 2019، لينجح في التتويج بثنائية الدوري وكأس السوبر، قبل رحيله عن العالمي في بداية 202، بسبب سوء النتائج.