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حارس الأهلي ينتقل إلى نادى زد

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، نجم الاهلى السابق، عن انتقال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم للمارد الأحمر الى صفوف فريق الكرة بنادى زد.

 

 

على لطفى ينتقل الى زد

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك “ على لطفى الى زد”

 

وتحدث علي لطفي في تصريحات سابقه بشأن تساؤلاته عن مصيره مع القلعة الحمراء فرد قائلًا: "أنا تحت أمر الأهلي الموضوع في إيد النادي وكولر، ولسه مفيش جديد".

وتوج النادي الأهلي بلقب الأميرة السمراء بالموسم الحالى، بجانب حسم لقب لموسم 2022 ـ 2023 ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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