هدف محمد صلاح فى ودية ليفربول اليوم(فيديو)

وشهدت ودية ليفربول ونظيره جرويتر فورت تسجيل 8 أهداف حيث تعادل الفريقين بنتيجة أربعة أهداف لكلا منهما استعدادًا للموسم الجديد.

ونجح الفرعون المصري محمد صلاح فى احرازهدف التعادل للريدز في الدقيقة 89 من عمر المباراة ليقتنص التعادل لفريقه.

احمد سعيد

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