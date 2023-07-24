بايرن ميونخ يقترب من ضم كايل والكر بالميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو ان اعين مسئولي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الحالية على لاعبي الدوري الإنجليزي وبالتحديد على نجوم منتخب انجلترا حيث بات الفريق البافاري قريبا للغاية من ضم كايل والكر مدافع مانشيستر سيتي.

وقالت صحيفة الديلي ميل ان بايرن ميونخ اتم اتفاقه مع مسئولي مانشيستر سيتي لضم كايل والكر مقابل 15 مليون جنية استرليني و اتم اتفاقه مع الاعب للتوقيع على تعاقد لمدة موسمين حتى صيف 2025 .

يذكر ان بايرن ميونخ يسعى ايضا لضم مهاجم توتنهام ومنتخب انجلترا هاري كين وقدم عرضا لنادي توتنهام لضم الاعب الذي يبدو سينتقل لبايرن ميونخ خلال الايام القادمة بعد رفضه تجديد تعاقده مع السبيرز .