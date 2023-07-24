هاني سعيد: "ما فعله حسين الشحات مع الشيبي جريمة ولن نترك حق اللاعب والنادي"

ياسر رشاد - القاهرة - قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "إن المصالحة التي تمت بين المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي بعد واقعة ستاد الدفاع الجوي والتي كان حاضرها، وكذلك مداخلته التلفزيونية الأولى، لم يكن حينها شاهد الفيديوهات التي سجَّلت واقعة تعدي لاعب الأهلي على الشيبي".

تابع في بيان نشره نادي بيراميدز أنه لم يكن شاهد الواقعة نفسها في حينها، ولكن ذهل من هول ما شاهده بعدها وما يحتويه الأمر من إهانة بالغة غير مقبولة وسباب وشتائم وسب الدين وكذلك تهديد بالإصابة، مشددًّا على أنه إذا كان شاهد الأمر من البداية، لما وافق على إجراء الصلح أو حتى مجرد السماح بذلك.

أشار إلى أن أكثر ما آذاه نفسيًّا في الواقعة هو سب الدين من جانب لاعب الأهلي لمحمد الشيبي، وهو خطأ لا يمكن أن يغتفر على الإطلاق، وسب الدين جرم عظيم لم يكن يتصور مطلقًا أن يخرج من جانب لاعب يلعب في صفوف فريق كبير بحجم النادي الأهلي.

أضاف المدير الرياضي، أن النادي يتفهم قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بعد معاقبة حسين الشحات الأهلي بالإيقاف مباراتين وغرامة ٢٠ ألف جنيه بعد واقعة تعديه على محمد الشيبي لاعبنا المغربي، وأنها جاءت طبقًا للائحة.

أوضح أن لجنة المسابقات بالرابطة اتخذت العقوبة في حدها الأقصى طبقًا لما تنص عليه اللائحة المنظمة للمسابقة، وبناءً عليه فإن النادي قرر التصعيد وتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي للجنة التظلمات باتحاد الكرة.

شددَّ المدير الرياضي على ثقته في أن اللجنة ستنظر للأمر بشكل مختلف وفقًا لما شاهده الجميع من خروج عن النص وإهانة بالغة تعرض لها محمد الشيبي بالضرب والسب والتهديد وستكون هناك عقوبة رادعة.

أشار إلى أن اللاعب قرر أن يسلك مسلكًا قانونيًّا آخر للحصول على حقوقه كاملة، مشددًّا أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة في أي خطوة سيتخذها في هذا الشأن.

إيقاف حسين الشحات وتغريمه بعد صفعة الشيبي

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم قبل قليل عن إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

ونشبت مشادة كلامية بين الشحات والشييي عقب مواجهة الأهلي وبيراميدز، أمس الأحد، تطورت إلى صفع الأول للأخير بالقلم، قبل أن يقدم الشحات الاعتذار إلى اللاعب في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عقب الواقعة بدقائق.

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على ستاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالأمس عقب المباراة توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة الأمس أمام بيراميدز.