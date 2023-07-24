تصعيد جديد.. السفارة المغربية تعلق على صفعة الشحات لـ الشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - علقت السفارة المغربية بالقاهرة على حادثة صفع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، للظهير الأيمن لبيراميدز محمد الشيبي، عقب نهاية مباراة الفريقين بالأمس، والتي حقق خلالها السماوي الفوز بثلاثية نظيفة.

وكان الشحات قد توجه للشيبي ليعتدى عليه باللفظ والصفع على الوجه وسط صدمة كبيرة من الجميع، لتنتشر الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بيان السفارة المغربية على صفع الشحات لـ الشيبي

أصدرت السفارة المغربية بالقاهرة بيانًا، تستنكر فيه واقعة صفع لاعب الأهلي للشيبي، حيث جاء البيان كالتالي:"مقدم من السفير احمد التازى سفير المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية".

وتابعت السفارة بيانها:"على ضوء ما حدث اليوم فى مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى وبيراميدز خلال فعاليات الدورى المصرى الممتاز EPL فقد قام لاعب الأهلى حسين الشحات بالتعدي بالضرب والسب علي لاعب فريق بيراميدز المحترف المغربى محمد الشيبي فى واقعة ليست هي الأولي وإنما تكررت من قبل ضد نفس اللاعب بدولة الإمارات أثناء تنافسية كأس السوبر المصرى بدبي".

وأضافت:"وبناء على ما سلف ذكره فقد قررت السفارة المغرب الحفاظ علي حق مواطنها اللاعب محمد الشيبى الحامل لجواز سفر رقم 3495561 وشجب وادا ما يتعرض له اللاعب من إهانات وإعتداءات متكررة وحفظ كامل حقوق اللاعب كمواطن مغربي مقيم على الأراضى المصرية فى إنتظار توقيع أقصي عقوبة ضد لاعب فريق الأهلي من قبل القائمين علي تنظيم المسابقة المصرية لكرة القدم".

وأختتمت السفارة المغربية بيانها:"كما تؤكد السفارة على عمق العلاقات الوطيدة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية متمثلة فى علاقه الترابط القوية بين الشعبين الشقيقين وروابط الوصال والأخاء بين سموى وسيدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وكان الشيبي قد أشار على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه يتعرض لتهديد من قبل لاعبي الأهلي بإنهاء مسيرته الكروية من خلال كسر قدمه، عقب مباراة فريقه أمام المارد الأحمر بنهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، عقب واقعة اعتداء الشحات عليه، بالأمس الأحد.