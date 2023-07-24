تعرف على موقف مدرب الهلال السعودي من عودة سلمان الفرج للتدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - فضل الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الهلال السعودي اعطاء نجم الفريق القدر الكافى وعدم الاستعجال فى المشاركة مع الزعيم بمبارياته لكى لا تتجدد الاصابة.

وينوى خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي التروى من أجل قائد الفريق سلمان الفرج للإستفادة منه خلال الفترة القادمة بعد تماثله تماما للشفاء بعد تخطيه فرتة التأهيل العلاجى الكافية استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وتعرض سلمان الفرج للاصابة فى مباراة الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني فى ذهاب بطولة دورى ابطال أسيا ولم يشارك حتى الأن.

ويستعد الهلال السعودى لخوض منافسات البطولة العربية التى تنطلق فعالياتها نهاية الشهر الجاري.

حقيقة عرض الهلال السعودي لضم مبابي

وأوضحت تقارير صحفية أن الزعيم السعودي مستعد لتقديم عرض مالي كبير من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، حيث سيتقدم الأزرق بعرض بقيمة 400 مليون يورو لمدة موسمين لإقناع مبابي.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال يرغب في الحصول على اللاعب من البي أس جي مقابل 200 مليون يورو، حيث يرغب في شراء عقده، والمتبقى به موسم واحد، لتكون إجمالي الصفقة 600 مليون يورو.

وشددت على أن إدارة الهلال منفتحة للغاية على فكرة التعاقد مع الدولي الفرنسي ليكون خير بديل لصفقة ميسي والتي لم يستطع الفريق السعودي في تحقيقها، بعدما أبدى الدولي الأرجنتيني رغبة قوية في الانتقال للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.