ريال مدريد يخذل مبابي أمام باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مستقبل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بعدما اقترب من الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن وجود اهتمام كبير من أندية أوروبية على رأسها تشيلسي وليفربول وتوتنهام وبرشلونة، للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد لم يتقدم بعرض رسمي لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع مبابي خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرفض الدخول في صراع من أجل حسم صفقة الدولي الفرنسي حتى لو كانت رغبة الأخير هي ارتداء قميص الملكي.

وأوضحت التقارير أن ريال مدريد تواصل مع مبابي من أجل اقناعه بعدم تجديد تعاقده ومن ثم الحصول عليه بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من 2024.

في سياق متصل، يبحث الهلال السعودي عن التعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تعقدت علاقة اللاعب بناديه عقب التصريحات الصادمة خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد الهلال 600 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، حيث ستكون 400 مليون للاعب بعقد لمدة موسمين، و200 مليون للنادي الباريسي، لكن الساعات الماضية شهدت تطورات، حيث رفع الزعيم عرضه للاعب لـ 300 مليون يورو في الموسم الواحد.