مفاجأة.. فيتوريا يوافق على تدريب أهلي جدة السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الجدل حول مستقبل المدرب البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بإقترابه من تولي تدريب أهلي جدة السعودي.

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن إدارة أهلي جدة حصلت على موافقة فيتوريا لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن المدرب البرتغالي اشترط على الراقي تسوية المستحقات المالية التي سترتب على فسخ تعاقده مع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن هناك أسم اَخر يتردد بقوة داخل مجلس إدراة الفريق وهو جوليان ستيفان، والذي يعد المرشح الأقوي لتدريب قلعة الكؤوس خلال الموسم الجديد.

وكان لروي فيتوريا تجربة تدريبية في الدوري السعودي، حيث تولي تدريب النصر في 2019، ليحقق ثنائية الدوري وكأس السوبر، قبل رحيله عن العالمي في بداية 202، بسبب سوء النتائج.