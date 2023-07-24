مصر تفوز بكأس البطولة الإفريقية للكونغ فو بعد حصد 19 ميدالية ذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب المصري للكونغ فو في التتويج بـ 19 ميدالية ذهبية في البطولة الإفريقية الثامنة المقامة في مدينة إبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 20-24 يوليو الجاري.

تربعت مصر على عرش إفريقيا للووشو كونغ فو بعد حصد المركز الأول في الساندا، والأساليب وكأس الترتيب العام لبطولة إفريقيا الثامنة للووشو كونغ فو المقامة في كوت ديفوار.

حققَّ المنتخب المصري للكونغ فو العلامة الكاملة، إذْ حصد لاعبو منتخب الساندا 7 ميداليات ذهبية و12 ميدالية لمنتخب الأساليب.

حصد منتخب الساندا ميدالية ذهبية لكل لاعب وضمت القائمة عمر ممدوح علي، محمود عاطف السيد، أحمد إسماعيل محمد، جمعة رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء رجب عوض، ياسمين سليم علي.

فيما حققَّ منتخب الأساليب 12 ميدالية ذهبية بواقع 3 ميداليات لكل لاعب ولاعبة، وضمت القائمة كالآتي:

يوسف محمود كمال، مروان عاطف عبدالمقصود، سارة صلاح محمد، رؤى خالد علي.

تضم بعثة الفراعنة 11 لاعبًا ولاعبة بواقع 7 لاعبين في الساندا عمر ممدوح علي، محمود عاطف السيد، أحمد إسماعيل محمد، جمعة رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء رجب عوض، ياسمين سليم علي، فيما يضم منتخب الأساليب 4 لاعبين وهم يوسف محمود كمال، مروان عاطف عبدالمقصود، سارة صلاح محمد، رؤى خالد علي.

يضم الجهاز الفني والإداري لبعثة المنتخب المصري للكونغ فو كابتن عماد عيسى مدرب منتخب الساندا، كابتن رمضان محمد رمضان مدرب منتخب الأساليب، والحكم الدولي عصام سليمان، الحكم الدولي أحمد فؤاد، الحكم الدولي آيات سليمان حسن واللواء عصام خاطر أمين عام الاتحاد الإفريقي ورئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للكونغ فو والمهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو رئيس البعثة.