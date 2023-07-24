فيتوريا يكشف حقيقة مفاوضات أهلي جدة السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مستمر في عمله في قيادة الفراعنة ولا صحة مطلقا لما يتردد عن توصله لإتفاق مع أحد الأندية السعودية، و أن التقارير التي صدرت من إحدى الصحف هناك غير صحيحة على الإطلاق.

تابع محمد غرابة أن روي فيتوريا نفى وجود أي مفاوضات مع أي نادي سعودي ، خلال الإتصال الذى جمعه اليوم مع المدير الفني للمنتخب ، ولم يتلقى أي اتصالات من أي مسئول هناك.

تابع غرابة في تصريحات صحفية أن روي فيتوريا يقضي إجازته مع عائلته ولم يتواصل معه أحد من أي نادى سعودى ، و أنه ملتزم بعقده مع منتخب مصر ويستعد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم و بطولة أمم أفريقيا المقرر لها يناير المقبل ، وسعيد بتواجده في مصر .