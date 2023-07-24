عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن يتأهلان لدور الـ64 الرئيسي ببطولة العالم للمبارزة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن لاعبا منتخب مصر لسلاح الشيش لدور الـ64 الرئيسي ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

تمكن عبدالرحمن من تحقيق 5 انتصارات في دور المجموعات من أصل 6 مواجهات، إذْ فاز على كل من بطل الهند وتشيلي وصربيا والأردن وقطر فيما خسر مباراة وحيدة أمام بطل الصين.

بذلك أصبح عبدالرحمن طلبة من ضمن أفضل 16 لاعبًا في دور المجموعات والذين يتم تأهيلهم مباشرة لدور الـ64 الرئيسي دون خوض مباريات الأدوار الإقصائية التمهيدية بداية من دور الـ128.

وعلى الصعيد نفسه تمكن محمد حسن من الوصول لدور الـ64 الرئيسي وذلك عقب تفوقه في دور الـ64 التمهيدي على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-10 بعد تأهله من دور المجموعات.

تأهل حسن لدور الـ64 التمهيدي بعدما حقق خمس انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات، إذْ فاز على كل من بطل العراق وفنزويلا وكولومبيا والنمسا وكوت ديفوار بينما خسر مباراة وحيدة من بطل كندا.

أبوالقاسم وحمزة يتأهلان مباشرة للدور الرئيسي:

يذكر أن الثنائي علاء أبوالقاسم ومحمد حمزة قد تأهلا مباشرةً للدور الرئيسي بفضل تصنيفهما العالمي، إذْ يحتل حمزة المركز السابع في التصنيف برصيد 146 نقطة بينما يحتل أبوالقاسم المركز التاسع برصيد 138 نقطة.

بذلك يشارك لاعبو منتخب مصر لسلاح الشيش بالعدد الكامل بمنافسات دور الـ64 الرئيسي والذي سينطلق يوم الخميس المقبل.

قائمة منتخب سلاح الشيش:

تضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كلًّا من علاء أبوالقاسم ومحمد حمزة وعبدالرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

يترأس بعثة منتخب مصر كلٌّ من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كلٌّ من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الأحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق وإسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

يحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.