شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن رسميًا تفعيل بند شراء مصطفى فتحى من التعاون السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز استمرار مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق بعد شرائه بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي، وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

ويعتبر مصطفى فتحي أحد أهم وأفضل لاعبي الكرة المصرية خلال الموسم المنقضي، حيث سجل العديد من الأهداف بقميص بيراميدز في مختلف البطولات.

ولعب مصطفى فتحي 31 مباراة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سجل 9 أهداف وصنع ٥، كما شارك في 12 مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها 4 أهداف، وسجل هدفا كذلك في بطولة كأس مصر.

من جانبه، أكد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز على أن النادي كان حريصا على الاحتفاظ بمصطفى فتحي في صفوف الفريق خاصة وأنه أحد أهم لاعبي الفريق والكل شاهد ما قدمه في الموسم الماضي، والنادي حريص على دعم صفوفه بأفضل اللاعب خاصة في ظل التحضير لموسم جديد قوي للغاية، يشهد المشاركة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا وغيرها من البطولات المحلية والتي يسعى النادي للتتويج بها جميعا.