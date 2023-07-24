شكرا لقرائتكم خبر عن زد يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي على دخول معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة برج العرب بالإسكندرية بدءا من أول أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين، ضمن برنامج التحضير المعد من قبل الجهاز لتجهيز لاعبيه للمشاركة في الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

واستأنف فريق زد تدريباته الجماعية منذ السبت الماضي ويواصل تدريباته اليومية على ملعب النادي بمدينة الشيخ زايد حتى موعد معسكر برج العرب، حيث تشمل التدريبات اليومية على القياسات البدنية للاعبين والأزان من أجل الاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعبين القدامى الذين تم قيدهم في قائمة الموسم الجديد من اللاعبين الذين ساهموا في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، فيما لم تشارك الصفقات الجديدة، في ظل العمل على إنهائها في الوقت الحالي.

ويعكف مسئولو زد على حسم الصفقات التي يحتاجها في الصيف الحالي، لتدعيم كل المراكز التي تحتاج للتدعيم وفقا لرؤية مجدي عبد العاطي.

واستقر زد على بقاء 21 لاعبا في الظهور الأول بالدوري الممتاز وهم من انتظموا في التدريبات الجماعية في الوقت الحالي وهم: محمد سمير - فتحي مبروك - مصطفى سلطان - نادر رمضان - حجاج عويس - كريم يكن - محمد عصام - محمد مزيكا - فهد أبو الفتوح - علي لا لا - أسامة كاجو - وليد عادل - أحمد ريفو - محمد حمدي - محمد علي - كامل أحمد - محمد القط - أحمد طارق - سيف شيكا - الحبيب أحمد حسن - عبد الله وحيد.