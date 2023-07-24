شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعتذر عن واقعة ضرب الشيبى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حسين الشحات لاعب الأهلي توضيحًا بشأن أزمة واقعة ضرب محمد الشيبي لاعب بيراميدز، والتي حدثت بعد انتهاء مباراة الفريقين أمس الأحد في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال الشحات في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها، وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها، وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

تابع الشحات: "لن أبحث عن مبررات، ولكنى أجد نفسي مخطئًا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك اي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعآ بشرف.. ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فانني أتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

استمر: "واعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري.. إنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وإنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى".

اختتم الشحات: "اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت " .