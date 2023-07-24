شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال علي لطفي إلى زد مرهون بمصير الشناوي من الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في نادي زد أن المسئولين توصلوا إلى اتفاق مع الأهلي وحارسه علي لطفي على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد في ظهور الأول بالدوري الممتاز.

أكد المصدر أن علي لطفي ضمن حسابات زد في الفترة الحالية ولكن مصيره معلق حتى الآن ، في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن مصير محمد الشناوي قائد الأهلي والحارس الأساسي من الرحيل عن القلعة الحمراء أو البقاء مع الأهلي في الموسم المقبل.

شدد المصدر على أن علي لطفي سينتقل إلى زد حال استمرار الشناوي مع الأهلي، على أن يتم الموافقة على انضمامه إلى زد في حال تمسك قائد الأهلي بفكرة الاحتراف الخارجي في ظل اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد معه في الصيف الجاري.

ومن المقرر أن يتحدد مصير رحيل الشناوي عن الأهلي خلال الأيام القادمة، وفي ضوء موقفه سيتحدد موقف علي لطفي هو الآخر من الرحيل أو البقاء مع الأهلي.