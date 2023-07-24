شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى: لم أشكُ الإسماعيلي نهائيًا وطلبت فقط بمستحقاتي المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفى باهر المحمدى قائد النادي الإسماعيلي، التقدم بأي شكوى ضد الإسماعيلي في اتحاد الكرة أو التهديد بفسخ التعاقد لعدم الحصول على مستحقاته.

وأكد باهر المحمدى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يحدث أن تقدم بشكوى ضد الإسماعيلي وكل ما في الأمر أنه طالب فقط بمستحقاته المتأخرة من الموسم قبل الماضي والماضي ولم يتطرق عن مستحقات هذا الموسم.

ونجح الإسماعيلى في إنهاء أزمة اللاعب بشكل رسمى بعد تنازله عن الشكوي التي تقدم بها بسبب مستحقاته وحصل اللاعب اليوم علي مستحقاته ليسدل الستار عن الأزمة تماماً.

أنهى إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر السابق، اتفاقه على تدريب فريق الإسماعيلى في الموسم المقبل خلفا لحمزة الجمل الذي قاد الدراويش للبقاء في الدوري الموسم الماضي والخروج من الأزمة التي عانى منها.

وعقد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلى، جلسة مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته للوصول إلى اتفاق يقضى بقيادة الفريق في الموسم المقبل، لعدم تكرار ما حدث في الموسم الحالي في الموسم المقبل.