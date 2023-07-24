شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصرى يدير مباريات بطولة العالم للناشئين لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك طاقم الحكام المصرى الدولى المكون من علاء حسن وحسام معتمد فى إدارة مباريات بطولة العالم القادمة للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023.
منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين يلعب ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة و التى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب أيسلندا ومنتخب اليابان ومنتخب جمهورية التشيك.
تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كرام كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة ومحمد الالفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية ووائل عبد العاطى مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير ادارى وحازم حامد محلل فنى والدكتور رومانى نبيل اخصائي علاج طبيعي.
وتضم قائمة اسماء اللاعبين كلا من: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.
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