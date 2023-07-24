صحيفة سعودية: فيتوريا يوافق على الرحيل إلى أهلي جدة.. ومدير منتخب مصر يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، عن قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت في وقت سابق وجود مفاوضات بين الأهلي السعودي وروى فيتوريا، وترحيب الأخير بتدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة أهلي جدة حصلت على موافقة فيتوريا لقيادة الفريق، شريطة تكفل الأهلي بتصفية كافة المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.

من جانبه، أكد غرابة أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مستمر في عمله في قيادة الفراعنة ولا صحة مطلقا لما يتردد عن توصله لإتفاق مع أحد الأندية السعودية، وأن التقارير التي صدرت من إحدى الصحف هناك غير صحيحة على الإطلاق، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وأضاف أن فيتوريا نفى وجود أي مفاوضات مع أي نادي سعودي، خلال الإتصال الذى جمعه اليوم مع المدير الفني للمنتخب، ولم يتلقى أي اتصالات من أي مسئول هناك.

وتابع محمد غرابة أن فيتوريا يقضي إجازته مع عائلته ولم يتواصل معه أحد من أي نادى سعودى ، و أنه ملتزم بعقده مع منتخب مصر ويستعد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم و بطولة أمم أفريقيا المقرر لها يناير المقبل ، وسعيد بتواجده في مصر .