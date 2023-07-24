«خطأ لا يغتفر وجرم عظيم».. بيراميدز يصعد الأمور ضد حسين الشحات.. والأهلي يُجهز شكوى رسمية ضد الشيبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي بيراميدز أنه سيتخذ خطوة تصعيدية بشأن واقعة صفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز من قبل حسين الشحات نجم الأهلي، والتي شهدها استاد الدفاع الجوي، عقب انتهاء مباراة الفريقين أمس الأحد، فيما قرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب المغربي.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد قررت في وقت سابق من اليوم، بالتنسيق مع إدارة لجنة المسابقات، إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بداعي ارتكابه سلوكا "غير رياضي" طبقا للائحة العقوبات.

وصرح هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بأن المصالحة التي تمت بين محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات نجم الأهلي بعد واقعة استاد الدفاع الجوي والتي كان حاضرها، وكذلك مداخلته التليفزيونية الأولى، لم يكن حينها شاهد الفيديوهات التي سجلت واقعة تعدي لاعب الأهلي على الشيبي، ولم يكن شاهد الواقعة نفسها في حينها.

وفي تصريحات رسمية لموقع نادي بيراميدز، قال سعيد إنه ذُهل من هول ما شاهده بعدها وما يحتويه الأمر من إهانة بالغة غير مقبولة وسباب وشتائم وسب الدين وكذلك تهديد بالإصابة، مشددا على أنه إذا كان شاهد الأمر من البداية، لما وافق على إجراء الصلح أو حتى مجرد السماح بذلك.

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز أن أكثر ما آذاه نفسيا في الواقعة هو السب من جانب لاعب الأهلي لمحمد الشيبي-على حد وصفه، وهو ما اعتبره خطأ لا يمكن أن يغتفر على الإطلاق، و جرم عظيم لم يكن يتصور مطلقا أن يخرج من جانب لاعب يلعب في صفوف فريق كبير بحجم النادي الأهلي.

وتابع أن النادي يتفهم قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بعد معاقبة حسين الشحات الأهلي بالإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه بعد واقعة تعديه على محمد الشيبي لاعبنا المغربي، وأنها جاءت طبقا للائحة.

وأشار هاني سعيد إلى أن لجنة المسابقات بالرابطة اتخذت العقوبة في حدها الأقصى طبقا لما تنص عليه اللائحة المنظمة للمسابقة، وبناء عليه فإن النادي قرر التصعيد وتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي للجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وأكد أنه يثق في أن اللجنة ستنظر للأمر بشكل مختلف وفقا لما شاهده الجميع من خروج عن النص وإهانة بالغة تعرض لها محمد الشيبي بالضرب والسب والتهديد وستكون هناك عقوبة رادعة.

وأتم هاني سعيد تصريحاته بالقول إن اللاعب قرر أن يسلك مسلكا قانونيا آخر للحصول على حقوقه كاملة، مشددا أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة في أي خطوة سيتخذها في هذا الشأن.

تحرك عاجل من الأهلي

نقل موقع "يلا كورة" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن النادي يُجهز شكوى رسمية للجنة الانضباط ضد لاعب بيراميدز محمد الشيبي؛ للاعتراض على الأفعال المشينة ـ بحسب وصفه ـ الصادرة عن اللاعب ووقائع سبه بألفاظ نابيه للاعبي الأهلي وأبرزهم حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة".

وأضاف المصدر أن الأهلي يُجهز مقاطع فيديو توُضح سباب الشيبي للاعب الأهلي وغيرها توضح اعتداء إداري بيراميدز على بعض لاعبي الأهلي عقب المباراة ومقاطع ثالثة تتضمن إشارات مشينة ـ بحسب وصفه ـ من الشييي و إداري بيراميدز لجمهور الأهلي.