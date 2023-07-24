شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة ينتظر حسم مصيره بعد ابتعاده عن حسابات أوسوريو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وينتظر محمود شبانة حسم مصيره فى القلعة البيضاء خصوصًا بعد استبعادة من قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية،التى تنطلق يوم 27 يوليو الجاري وتنتهى يوم 12 أغسطس المقبل ويستهلها الأبيض بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي.
كما استقر الجهاز الفنى للزمالك على استبعاد كل من البنينى سامسون أكينولا والمغربى أحمد بلحاج ومحمود شبانة، وفقًا للرؤية الفنية للخواجة الكولومبى الذى طلب الاستغناء عن اللاعبان.
وتأتى مواعيد مباريات الزمالك كالتالى.. الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.
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