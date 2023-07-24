شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة ينتظر حسم مصيره بعد ابتعاده عن حسابات أوسوريو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بين أكثر من عرض فى الدورى المصرى بعد ابتعاده عن حسابات الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض.

وينتظر محمود شبانة حسم مصيره فى القلعة البيضاء خصوصًا بعد استبعادة من قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية،التى تنطلق يوم 27 يوليو الجاري وتنتهى يوم 12 أغسطس المقبل ويستهلها الأبيض بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي.

فى سياق متصل تسافر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى السعودية، في السابعة مساء اليوم، الأحد واستقر الجهاز الفنى للفريق على استبعاد كل من مصطفى شلبى وعبد الله جمعة من رحلة السفر إلى السعوديةبسبب عدم الجاهزية، ويعانى مصطفى شلبى من كسر فى شظية القدم أبعده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، كما يواصل عبد الله جمعة التأهيل.

كما استقر الجهاز الفنى للزمالك على استبعاد كل من البنينى سامسون أكينولا والمغربى أحمد بلحاج ومحمود شبانة، وفقًا للرؤية الفنية للخواجة الكولومبى الذى طلب الاستغناء عن اللاعبان.

وتأتى مواعيد مباريات الزمالك كالتالى.. الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.