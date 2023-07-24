«تعرضت لسبّ أهل بيتي ولن أبحث عن مبررات».. بيان من حسين الشحات بشأن واقعة «صفع الشيبي»

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانا عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، للرد على الأحداث التي وقعت عقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز.

وكتب الشحات في بيانه: "بدايةً أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها.. وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيها الشيطان حينها، وإنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير."

وأضاف لاعب النادي الأهلي: "لن أبحث عن مبررات، ولكني أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعا بشرف."

وتابع: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة."

وأكمل الشحات: "واعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري."

وواصل: "إنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وإنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وآلا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى."

واختتم حسين الشحات بيانه بالقول: "اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت."