332 مليون دولار.. الهلال السعودي يقدم عرضا لضم مبابي وسان جرمان يؤكد

قدم الهلال السعودي، عرضا قياسيا بقيمة 332 مليون دولار لضم مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، الاثنين.



وأكد نادي باريس سان جرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.



واللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في خلاف بشأن التعاقد الذي ينتهي صيف 2024 مع باريس سان جرمان، بعد رفضه خيار التمديد لمدة 12 شهرا.



وبدلا من ذلك، يخطط مبابي بأن يكون حرا في نهاية الموسم المقبل، حيث كان يتوقع على نطاق واسع أن ينضم إلى ريال مدريد.



واستبعد سان جرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان، وقرر بيعه مالم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.



ولفترة طويلة بقي مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 الذي توج هدافا له، محط الأنظار بسبب الغموض المثار بشأن مستقبله، إذ أن انتهاء عقده في يونيو 2024، يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي ناد آخر، من دون أي مقابل يحصل عليه ناديه.



لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا، وفق تقارير متطابقة.



والنادي منفتح على أي عرض، وفق صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مما يعني أن الأندية يمكنها التفاوض على صفقة ضم المهاجم الموهوب، وهذا يشمل الهلال السعودي، وهو نفس الفريق الذي عرض على الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عقدا يزيد عن مليار دولار وفق تقارير.



وكان موقع "فوربس" توقع أن يتلقى باريس سان جرمان عرضا من السعودية "من شأنه أن يحطم الرقم القياسي العالمي للانتقالات الذي ُسجل عند التعاقد مع نيمار من نادي برشلونة في عام 2017".



ومع ذلك، قال موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "كل الطرق تؤدي بالفرنسي نحو ملعب سانتياغو برنابيو (الخاص بريال مدريد).. علينا الانتظار حتى يتحقق ذلك".



(وكالات)