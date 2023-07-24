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معاذ فقيهي يضع الهلال السعودي فى ورطة بعد انتقاله الى التعاون

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ياسر رشاد - القاهرة - شنت جماهير الهلال السعودي هجوما كبيرا على ادارة الزعيم بعد انتقال نجم الفريق الى صفوف التعاون السعودي خلال الفترة الحالية.

 

 

 

الهلال السعودي يتعرض للهجوم من جماهيره

وأثارت حالة من الغضب الشديد على جماهير الهلال السعودي بعد اعلان انتقال ظهير الزعيم الواعد معاذ فقيهي إلى نادي التعاون، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

معاذ فقيهي

 

ونوهت جماهير الزعيم الى حاجة الفريق الأول الى تدعيم مركز الظهير الأيسر استعدادا لمنافسات الموسم المقبل. 

وأتم نادي التعاون صفقة التعاقد مع لاعب الهلال، الشاب معاذ فقيهي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023/2024.

معاذ فقيهي، صاحب الـ21 عامًا، يلعب في مركز الظهير الأيسر، وشارك مع الهلال في دوري روشن للمحترفين خلال 4 مباريات الموسم الماضي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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