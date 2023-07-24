بوروسيا دورتموند يتعاقد مع سابيتزر.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بوروسيا دورتموند الألماني عن تعاقده بشكل رسمي مع النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب وسط بايرن ميونخ، بعدما اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد النادي الألماني في بيان أصدر عبر موقعه الرسمي، أن سابيتزر نجح في اجتياز الكشف الطبي، اليوم الأثنين، ووقع على عقود انضمامه للفريق حتى 2027.

وأشار دروتموند في بيانه إلى أن النمساوي سيلحق ببعثه الفريق التي سافرت للولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

وشهدت مفاوضات بوروسيا دورتموند مع نجم بايرن ميونخ السابق سلاسة كبيرة، بعدما اتفقا الثنائي على كافة البنود الخاصة بالتعاقد.

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد ذكرت بأن سابيتزر أبدى ترحيبه الشديد على الانتقال لدورتموند خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ستُكلف الصفقة خزينة الجراد الأصفر ما يقرب من 19 مليون يورو.