أهلى جدة السعودي يفاضل بين الثلاثى لتدريب قلعة الأسود

ياسر رشاد - القاهرة - تطالب جماهير الأهلى السعودي إدارة التعاقدات بالنادي تأنى إختيار مدير فني جديد لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل وذلك بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

أهلى جدة السعودي يفاضل بين الثلاثى لتدريب الفريق

وفى تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" قائلًا:" أن الأهلي السعودي يضع كل من الثلاثي لوسين فافر السويسري والألماني ماتياس جاسلي مدرب ريدبول سالزبولرج النمساوي في قائمة المرشحين لقيادة الراقي خلال الموسم المقبل.

و كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن مسئولي نادي أهلي جدة السعودي دخلوا في مفاوضات جادة مع وكلاء المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي البرتغالي ماركو سيلفا ليقود فريق قلعة الكؤوس في الموسم المقبل.

و قالت الصحيفة إن مسئولي النادي السعودي عرضوا على سيلفا راتبًا قدره 40 مليون جنية إسترليني لمدة موسمين فيما يوازي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

و أضافت الصحيفة أن ماركو سيلفا يملك شرطًا جزائيًا في تعاقده مع فولهام قدره 6 ملايين جنيه إسترليني وهو ما يبدو رقمًا سهلًا لدفعه من خلال النادي السعودي الذي يسعى للتعاقد مع مدير فني قوي بعدما قام بتدعيم صفوفه بصفقات قوية عدة منها الحارس السنغالي بيرنارد ميندي والنجم الجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينيو.