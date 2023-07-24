شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خارجى للغينى أليا سيلا بعد فسخ عقده مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الغيني أليا سيلا، لاعب سموحة السابق، عرضا خارجيا من أحد الأندية العربية خلال الساعات الماضية ضمن الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد مصدر مقرب من سيلا أنه بالفعل تلقى عرضا من أحد أندية كبار ليبيا للانتقال إليها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في الوقت ذاته يدرس جناح سموحة الاستمرار في الدوري المصري عبر أحد أندية وسط الجدول الذي يتفاوض معه الآن، وسيحسم اللاعب وجهته خلال الساعات المقبلة.

وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قد أعلن إنهاء عقد سيلا، لاعب كرة القدم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان أليو سيلا قد خرج من حسابات الجهاز الفني لسموحة في الكثير من المباريات في الموسم الماضى، وطلب أحمد سامى رحيله ليعقد مسئولو سموحة جلسة مع اللاعب ويتم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضى.