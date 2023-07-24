شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 24 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها مواصلة الفريق الكروى لتدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى فى الجولة الأولى بالبطولة العربية يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى اقتراب محمود شبانه، مدافع الفريق، من الرحيل عن صفوف الفريق بعد خروجه من حسابات أوسوريو، المدير الفنى للفريق.

محمود شبانة ينتظر حسم مصيره بعد ابتعاده عن حسابات أوسوريو فى الزمالك

يفاضل محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بين أكثر من عرض فى الدورى المصرى بعد ابتعاده عن حسابات الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض.

عمرو السيسى يخوض جلسة تأهيل فى فندق الإقامة بالسعودية تحت إشراف طبيب الفريق

تولى الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الإشراف على جلسة تأهيل لعمرو السيسي لاعب وسط الأبيض بفندق الإقامة، بالسعودية.

لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات بدنية فى الجيم استعدادًا للبطولة العربية

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض اللاعبين لتدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في السادسة مساء اليوم.

مران الزمالك فى السعودية.. جلسة مع المثلوثى وعبد الغنى وتأهيل عمرو السيسى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية على ملعب عكاظ صباح اليوم، الاثنين، تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال، استعداداً لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة فى البطولة العربية.

الزمالك يخوض تدريبه الأول فى السعودية اليوم استعدادًا للبطولة العربية

يخوض فريق الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، أول تدريباته فى السعودية بعدما وصلت البعثة مساء أمس، الأحد، وسط استقبال حافل، ويحرص المدير الفني على تخفيف الحمل البدنى بعد رحلة السفر، وتأهيل اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل المشاركة فى البطولة التى تنطلق فى الفترة من 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.