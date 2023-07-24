شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير مغربية: رضا سليم وقع عقدا مبدئيا لمدة 4 سنوات مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية مغربية أن النادي الأهلي أنهى التعاقد مع المغربي رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل. وأكد موقع البطولة المغربي أن الأهلي حسم، اليوم الإثنين، صفقة اللاعب المغربي رضا سليم، قادما من الجيش المغربي، مشيرا إلى أن رضا سليم وقع عقدا مبدئيا رفقة بطل أفريقيا لمدة أربعة مواسم قادمة.

وأكد الموقع أن رضا سليم سيكون ثالث لاعب مغربي سيحمل قميص الأهلي المصري، بعد وليد أزارو وبدر بانون.

على جانب آخر، استقر مسئولو النادي الأهلي على تفعيل بند استرداد محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا، والذي يمنح مسئولي القلعة الحمراء الحق في استعادة اللاعب نظير دفع مبلغ 7 ملايين جنيه بعد انتهاء الموسم الأول من بيعه إلى سيراميكا.

وانضم محمد شكري إلى سيراميكا من الأهلي إلى سيراميكا مطلع الموسم الحالي ضمن صفقة انضمام مصطفى سعد إلى الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام، وتم وضع بند في عقده يمنح الأهلي من شرائه نظير دفع 7 ملايين جنيه بعد الموسم الأول من بيعه.

وتألق محمد شكري مع سيراميكا في الموسم الحالي، وقدم عروضا طيبة آخرها بعدما ساهم في تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتأتي رغبة الأهلي في استعاد محمد شكري لتدعيم الجبهة اليسرى وتوفير بديل للتونسي علي معلول، في ظل عدم امتلاك الثنائي محمد أشرف وكريم الدبيس الخبرات التي تؤهلهم لقيادة الجبهة اليسرى بالأهلي.