«لم تتعرض لاستفزازات ونيّتك كانت مبيّتة».. هاني سعيد يكذب حسين الشحات بشأن «صفعة الشيبي»

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بيانًا للرد على ما البيان الذي أصدره حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي اعتذر خلاله عن واقعة صفع محمد الشيبي.

ووصف سعيد ما ذكره الشحات بـ "الادعاءات"، مؤكدًا عدم صحة ما سرده لاعب الأهلي بشأن تعرضه للاستفزاز من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وقال هاني سعيد في بيانه: "إنه بالعودة لأحداث المباراة فإن حسين الشحات شارك بديلا عند الدقيقة 71 من عمر المباراة ولعب في الجانب الجبهة اليمنى للأهلي، في حين أن محمد الشيبي كان يلعب في الناحية الأخرى من الملعب ولم يحدث بينهما أي احتكاك أو التحام حتى من أي نوع".

وأضاف المدير الرياضي لـ بيراميدز أن محمد الشيبي غادر الملعب مصابا في الدقيقة 73 أي بعد أقل من دقيقتين على نزول حسين الشحات للملعب وهو ما يؤكد أنه لم يحدث خلال تلك الدقائق أي التحام بينهما ينتج عنه ادعاء لاعب الأهلي بأنه تعرض للسب من جانب الشيبي، وأتحدى أن تظهر لقطة واحدة في المباراة تجمع اللاعبين خلالها.

ولفت إلى أن الفيديوهات المسجلة للواقعة واضحة وتثبت أن الشحات توجه لتحية جمهور الأهلي في ملعب الدفاع الجوي قبل أن يتوجه إلى دكة بدلاء بيراميدز ويذهب للشيبي الذي كان يهم بالانصات له، إلا أنه فوجيء به يجذبه ويصفعه ويوجه له السباب والشتائم حتى أصابه الذهول من هول ما حدث، ودليل ذلك أنه في الفيديو يؤكد أنه إذا كان يلعب وقت وجوده في الملعب لكان أصابه، وهو دليل آخر على أن ادعاء لاعب الأهلي غير صحيح بالمرة.، وأنها نية مبيتة لديه منذ مواجهة السوبر المصري بالإمارات.

وأكد هاني سعيد: "أتحدى أن تكون هناك لقطة واحدة للاعبنا محمد الشيبي يهين الشحات أو يتعرض لأهله كما يقول في بيانه.. بل العكس أن الجميع شاهد ما فعله الشحات مع الشيبي عقب اللقاء وتم رصدها بعدسات المصورين الصحفيين وكاميرات الهواتف المحمولة لمعظم الإعلاميين والجماهير الذين حضروا اللقاء".

وتابع: "بل وما يدل أكثر من ذلك أن اللاعب لا يشغله سوى اللقطة وجماهير السوشيال ميديا المتعصبين، أنه في بيانه لم يتقدم بالاعتذار للاعب بيراميدز الذي أخطأ في حقه أو لناديه.. أو لأسرته وأطفاله وأمه وأهله الذين شاهدوا الشيبي في هذه اللقطة المشينة، دون مراعاة للحقوق والأصول الواجبة في ذلك وفقا للتربية المصرية وأخلاقياتها، والأصول العربية وتقاليدها، والشريعة الإسلامية وتعاليمها".

وانتهت مواجهة الأهلي وبيراميدز بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

وعقب نهاية المباراة اندلعت أزمة كبيرة بين الشحات والشيبي انتهت بصفع الأول للثاني على وجهه.