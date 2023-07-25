شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعاقد مع حارس الترسانة فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو السكة الحديد مع مؤمن جابر، حارس مرمي الترسانة السابق، في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، استعدادا لدورى المحترفين في الموسم المقبل .

كان عقد مؤمن جابر قد انتهى مع الترسانة بنهاية الموسم المنقضى، ورفض الحارس تجديد تعاقده مع الشواكيش، وغالى في طلباته المادية، الأمر الذى رحب مسئولو النادى الأزرق برحيله.

ويسعى مسئولو السكة الحديد لتدعيم صفوفهم بصفقات سوبر في كل المراكز، من أجل المنافسة على الصعود للأضواء من جديد، بعد الدعم الكامل الذي يلقاه الجهاز الفني بقيادة أمير عزمي مجاهد من مجلس الإدارة .

ونجح السكة الحديد في تقديم موسم مميز خلال الموسم الماضى ونافس على الصعود حتى الأسبوع الأخير من مسابقة الدورى واحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الثانية خلف زد اف سي الذى حقق حلم الصعود للأضواء ووادي دجلة .