شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود علاء بتمزق فى أربطة الأنكل ويعود لتدريبات الزمالك بعد 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت الإصابة التى تعرض لها محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من اللحاق ببعثة الفريق الأبيض المتواجدة فى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية، والتى يستهلها الأبيض بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى يوم 28 يوليو الجاري.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن محمود علاء يعانى من تمزق فى أربطة الأنكل، مؤكداً أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف فى الفترة الحالية على أن يعود لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق الأبيض بعد 3 أسابيع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الحالي في السعودية، وكان الزمالك خاض تدريبه الأول في السعودية صباح اليوم بملعب عكاظ استعدادا لخوض لقاء الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.