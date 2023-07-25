شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 24 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر حسين الشحات لاعب الأهلي توضيحًا بشأن أزمة واقعة ضرب محمد الشيبي لاعب بيراميدز، والتي حدثت بعد انتهاء مباراة الفريقين أمس الأحد في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري.
قال الشحات في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها، وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها، وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".
استقر مسئولو النادي الأهلي على تفعيل بند استرداد محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، والذي يمنح مسئولي القلعة الحمراء الحق في استعادة اللاعب نظير دفع مبلغ 7 ملايين جنيه بعد انتهاء الموسم الأول من بيعه إلى سيراميكا.
وانضم محمد شكري إلى سيراميكا من الأهلي إلى سيراميكا مطلع الموسم الحالي ضمن صفقة انضمام مصطفى سعد إلى الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام، وتم وضع بند في عقده يمنح الأهلي من شرائه نظير دفع 7 ملايين جنيه بعد الموسم الأول من بيعه.
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