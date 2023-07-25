شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 24 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حسين الشحات لاعب الأهلي توضيحًا بشأن أزمة واقعة ضرب محمد الشيبي لاعب بيراميدز، والتي حدثت بعد انتهاء مباراة الفريقين أمس الأحد في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال الشحات في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها، وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها، وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

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