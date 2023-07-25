شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 24 / 7 / 2023، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها إيقاف حسين الشحات مباراتين، بجانب تأكيد فيتوريا على استمراره مع منتخب مصر.

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مستمر في عمله في قيادة الفراعنة ولا صحة مطلقا لما يتردد عن توصله لاتفاق مع أحد الأندية السعودية، وأن التقارير التي صدرت من إحدى الصحف هناك غير صحيحة على الإطلاق.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضى، فى مباراة الأهلي وبيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات.

بيراميدز يعلن رسميًا تفعيل بند شراء مصطفى فتحى من التعاون السعودى

أعلن نادي بيراميدز استمرار مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق بعد شرائه بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي، وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

طلبة وحسن يتأهلان لدور الـ64 الرئيسي لسلاح الشيش فى بطولة العالم للمبارزة

تأهل عبد الرحمن طلبة ومحمد حسن، لاعبا منتخب مصر لسلاح الشيش، لدور الـ64 الرئيسي ببطولة العالم للمبارزة فى الثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

قررت رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، تغريم نادي المصري 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب، وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، إلى جانب تغريم المصري 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا فى نهائي كأس الرابطة.

علي فرج ونوران جوهر يتصدران قرعة بطولة باريس فى افتتاح الموسم الجديد للاسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" تفاصيل قرعة أول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، والتى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى الفترة بين 27 أغسطس المقبل وحتى 2 سبتمبر.