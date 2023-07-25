شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء فى والد أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء في وفاة والد أشرف قاسم، نجم الزمالك سابقا، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية، أبرزهم: طاهر أبوزيد ومرتضي منصور وطارق قنديل وإسماعيل يوسف وأيمن يونس، هشام يكن، طارق يحيى وطارق مصطفى وايمن عبد العزيز وسامي الشيشيني وعبد الحليم علي وخالد جلال نجوم الزمالك السابقين.

كما حضر مجدى عبد الغني وكريم شحاتة وخالد لطيف وعلاء مقلد وحمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، وأحمد سليمان وعمر الأيوبي، وأسامة عبد الكريم، وأشرف ممدوح لاعب الأهلي سابقا، ومحمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام، وهاني العقبي، شريف الخشاب، وأمير عزمي مجاهد وأحمد الشاذلي.

وكان أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقا، قد أعلن وفاة والده السبت الماضى، وكتب على صفحته عبر فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدى ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه".