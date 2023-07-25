بعد واقعة الشيبي.. وسائل إعلام تكشف: هل يعرض الأهلي حسين الشحات للبيع؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة الأنباء المتداولة حول نية النادي الأهلي عرض لاعبه حسين الشحات للبيع، وذلك بعد واقعته مع المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد في الدوري.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن مسؤولو النادي الأهلي أبدوا اندهاشهم من الأنباء المتناقلة حول عرض حسين الشحات للبيع.

ونقل الموقع عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، أعرب عن استياءه من موقف حسين الشحات واعتداءه بالضرب علي المغربي الشيبي لاعب بيراميدز.

وأضاف المصدر: "عرض اللاعب للبيع أمر غير متوقع حدوثه فالواقعة لا تستحق تلك العقوبة، وسيتم الاكتفاء بالغرامة المالية الموقعة على حسين الشحات والتي أعلن عنها النادي. "

واختتم المصدر تصريحاته متوقعًا أن يتم تغليظ العقوبة على حسين الشحات لكن لن يتم إيقاف اللاعب أو عرضه للبيع.

وخسر الأهلي أمام فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، والذي تعرض للصفع من لاعب الأهلي.

ولاحقا، أصدر حسين الشحات لاعب الأهلي بيانا اعتذر خلاله عن الواقعة.