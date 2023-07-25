نجم برشلونة يوجه صدمة لنادي النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ارتبط العديد من أسماء لاعبي برشلونة، للانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعلى رأسهم اللاعب فرنسي عثمان ديمبلي، الذي ينافس على ضمه نادي النصر السعودي.

وأشار تقرير الصحيفة، نقلًا عن موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، إلى أن النصر عرض على لاعب برشلونة الإسباني، راتبًا قدره 200 مليون يورو، في 5 سنوات، بالإضافة إلى دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ 50 مليون يورو.

لكن ديمبلي رفض قبول العرض نادي النصر السعودي، في ظل وجود مفاوضات بينه وبين برشلونة لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

ديمبلي

وبحسب ما ورد رفض ديمبلي اللعب في بطولة الدوري السعودي "روشن ليجا"، وأكد الدولي الفرنسي رغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

سجل مشاركة ديمبلي مع برشلونة

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لسلسلة من الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع برشلونة خلال الموسم الماضي، والتي أثرت عليه منذ انتقاله إلى الفريق الكتالوني من بوروسيا دورتموند في صيف 2017.

وشارك ديمبلي مع البلوجرانا في 35 مباراة في بطولات مختلفة خلال الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصنع 9، وساهم في تتويج الفريق بكأس السوبر الإسباني ولقب الدوري المحلي بعد غياب طويل.

تعاقدات نادي النصر هذا الموسم

تعاقد نادي النصر حتى الآن مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، والإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي، بعقود لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2026، استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وكانت آخر صفقات نادي العالمي، البرازيلي أليكس تيليس قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2024.