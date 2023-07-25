نجم منتخب مصر السابق: أزمة الشحات والشيبي أخذت أكبر من حجمها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن إدخال أطراف مغربية في أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مع محمد الشيبي مدافع بيراميدز أمر غريب للغاية، مشيرا إلى أن هناك أزمة أيضا حدثت بين لاعبي المنتخب المصري مع نظيره المغربي خلال أمم إفريقيا ورغم التصالح في الأزمة، الكاف أصدر العقوبات بإيقاف لاعبين، والأمور انتهت في الملعب كما حدثت في الملعب.

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وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كل طرف يسير وفقًا للمسار القانوني، لكن لا يجب تأجيج الخلافات وإشعال الأزمات بهذا الشكل، والمفترض أن هاني سعيد كان حاضرًا للصلح بين اللاعبين، ولا أعرف لماذا يريدون إدخال الاتحاد المغربي والمشجعين المغاربة في هذه الأزمة".

وأضاف: "هناك العديد من اللاعبين العرب داخل الدوري المصري ومن المغرب وتونس، وهناك البعض يحاول إشعال النار، والأزمة تأخذ حاليا أكبر من حجمها، الموضوع انتهى في الملعب بين الجميع، ولا يجب تأجيج الخلافات بهذا الشكل".

وواصل: "يجب أن يقتضي مسئولي باقي الأندية بالنادي الأهلي، وأن يتعلموا النجاح منه بدلا من إشعال الازمات في مشكلة حدثت بين لاعبين داخل الملعب، واللاعب حسين الشحات اخطأ وتمت معاقبته مرتين من النادي ورابطة الأندية".

ضياء السيد : موسم الأهلي ذهبي

وأكمل: "موسم الأهلي الحالي (ذهبي) حقق كل البطولات هذا الموسم، وخرج بمجموعة كبيرة من الأرقام القياسية، وكولر تحدث بشكل منطقي في ظل حالة الاجهاد للاعبي الفريق الأحمر، ولابد أن يعمل النادي الأهلي على انتقاء لاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي".

وأردف: "على إدارة الكرة بالأهلي أن تعمل على جلب نوعية مختلفة من اللاعبين، خصوصا أن الفريق مُقبل على منافسات قوية، لذلك يحتاج لنوعية مختلفة من اللاعبين، والأمر الآخر لابد من ضم رأس حربة".

واستطرد: "أنا قلق جدًا في ظل وجود تعثر واضح في ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي، وعلمت أن صلاح محسن مع محمد شريف وكهربا، وما يتردد عن تأجيل صفقة المهاجم لشهر يناير أحذر منه تماما، لا يجب تأجيل الصفقة بأي حال من الأحوال، خصوصا أن النادي منذ موسم ونصف وهو يريد ضم مهاجم".

وأكد: "الأهلي يملك المال والبطولات والقادم أصعب للغاية، وما تحقق هذا الموسم أصبح تاريخ، ويتم الحساب على أي مباراة، لا يجب تأجيل قصة التعاقد مع مهاجم أجنبي بأي شكل، ورضا سليم لاعب جيد حسبما شاهدت بعض اللقطات له، أتمنى أن لا تنحصر الاختيارات بين عناصر محددودة، منذ فترة طويلة والأسماء منحصرة بين موليكا وسوزا، وكأنه لا يوجد غيرهم".

وأتم: "لا أعرف كيف يٌفكر مسئولي الأهلي، ولا يجب تأجيل ضم مهاجم، وأتمنى أن يتم ضم لاعبين من نوعية مختلفة في ظل حجم المنافسات، وكريم نيدفيد لاعب جيد حتى مع إلغاء صفقة بوبو، وكريم الدبيس لاعب جيد ويجب الصبر عليه، لكن محمد شكري سيكون مفيد للأهلي ووصل لمرحلة القوة والاحتكاك خلال موسمين".