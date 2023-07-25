رسميًا..جالاتا سراي يتعاقد مع ويلفريد زاها حتي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي جالاتا سراي مساء اليوم الإثنين رسميًا التعاقد مع النجم الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي جالاتا سراي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : صور من توقيع عقد جالاتا سراي لمدة 3 مواسم حتي 2026.

تفاصيل عقد زاها مع جالاتا سراي

ومن المقرر أن يحصل زاها مع فريقه الجديد جالاتا سراي على 2 مليون و330 ألف يورو وهي مكافئة توقيع.

انضم زاها إلى صفوق كريستال بالاس موسم 2013 قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي .

ولعب زاها صاحب الـ30 عاما مع كريستال بالاس 458 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 89 هدفً.