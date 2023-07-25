الاتفاق يخسر رابع تجاربه الودية أمام لوكوموتيفا الكرواتي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي مباراته الودية الرابعة أمام نظيره لوكوموتيفا الكرواتي بهدف نظيف وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الإثنين على ملعب سفيتي مارتن، ضمن معسكر الفرسان التحضيري والمقام حاليًا في كرواتيا.

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تشكيل الاتفاق في ودية اليوم

وخاض الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق السعودي المباراة بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: باولو فيكتور .

في خط الدفاع: سنوسي هوساي، مارسيل تيسيران، سعد آل موسى، عبدالله الخطيب.

في خط الوسط : علي هزازي، فيصل الغامدي، بيرات أوزدمير، فيتينيو، محمد الكويكبي.

في خط الهجوم: روبن كوايسون.

وكان الاتفاق لعب 3 مباريات ودية خلال معسكره المقام بكرواتيا ، تعادل في المباراة الأولى بنتيحة 1ـ1 مع ألوميني السلوفيني، وكذلك في المباراة الودية الثانية أمام فارازدين الكرواتي، والثالثة أمام زالايجيرزيجي تورنا أجيليت المجري.