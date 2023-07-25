ميدو: عدم معاقبة كهربا ودونجا وباهر المحمدي سبب في اعتداء حسين الشحات على الشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عدم إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وكذلك دونجا لاعب الزمالك سببا في فعل حسين الشحات بواقعة اعتدائه على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لو كهربا كان اتوقف أو طلع قرار بإيقافه، وحسين الشحات شاف إن كهربا مستقبله بيضيع أو مثلا الأهلي هيفكر يجيب رأس حربة تاني"

أضاف: "لو حسين الشحات برضو شاف إن دونجا لاعب الزمالك اتعاقب لمدة 6 مباريات، بسبب احتفاله مع زيزو"

واختتم: "لو برضو حسين الشحات شاف باهر المحمدي، ارتكب أخطاء استدعت عقوبات، لو حسين الشحات شاف كل العقوبات دي غصب عنه هيفكر مليون مرة قبل ما يعمل حركة زي دي"

الأهلي يخسر أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على ملعب ستاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.